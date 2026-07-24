Burgemeester Bruls over fatale schietpartij Nijmegen: 'Geen willekeurig geweld'

De schietpartij in Nijmegen waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was 'geen willekeurig geweld'. Dat laat burgemeester Hubert Bruls weten aan het ANP. Er is volgens hem het nodige aan voorafgegaan. "Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten." Verdere details wilt hij niet geven.

Het schietincident gebeurde dinsdagavond rond 22.00 uur aan de Graafseweg in het centrum van Nijmegen, in de buurt van de Vierdaagsefeesten. De 18-jarige Jahfairel uit Rotterdam overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om zinloos geweld en was de jongen geen doelwit. Bruls spreekt dat tegen en zegt juist dat het geen zinloos geweld was.

Op zoek naar schutter

De politie laat weten de uitspraken van Bruls aan hem te laten. "Wij zijn nog druk bezig met het onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij, het vinden van de schutter en eventuele betrokkenheid van anderen." De politie meldde eerder dat er geen link is met de Vierdaagsefeesten.

Na de schietpartij werd er een verdachte aangehouden, een 18-jarige jongen eveneens uit Rotterdam. Die verdachte is inmiddels weer vrijgelaten.

Onrust rondom feesten

Eerder deze week sprak Bruls over 'fout volk van ver buiten Nijmegen' dat afkwam op het festival Matrixx at the Park in het Hunnerpark, een deel van Nijmegen dat woensdagavond tot veiligheidsrisicogebied werd uitgeroepen. Bruls heeft geen spijt van deze uitspraak. Hij zegt dat iedereen, van welke kleur en afkomst ook, welkom is in Nijmegen om feest te vieren, maar niet als ze komen rellen.

Daarnaast zegt hij zich al twee jaar zorgen te maken over het grote publiek dat afkomt op bepaalde bands die zijn geprogrammeerd in het Hunnerpark. Donderdag maakte het festival bekend dat bands als Ronnie Flex en Lil' Kleine niet meer worden geprogrammeerd, omdat er te veel jongeren op af komen.