OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zwaar vuurwerk van jongeren in beslag genomen nadat ouders zelf politie bellen

Zwaar vuurwerk van jongeren in beslag genomen nadat ouders zelf politie bellen

Crime

Vandaag, 17:25

Link gekopieerd

In vier woningen in Nijmegen heeft de politie dinsdag zwaar vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk werd door ouders bij hun kinderen gevonden en zij belden hierna de politie. Tussen het vuurwerk dat bij de jongeren gevonden werd, zat zogeheten categorie 4-vuurwerk. Dat vuurwerk is bedoeld voor professionals. Het werd gevonden onder de bedden van de kinderen.

Sinds 1 augustus 2026 is het bezitten, kopen of afsteken van verschillende soorten vuurwerk verboden. Alleen categorie 1 vuurwerk is nog toegestaan, zoals sterretjes of knalerwten. Er zat ook categorie 4-vuurwerk tussen het vuurwerk dat bij de jongeren werd gevonden. Dat is zwaar vuurwerk, zoals Shells en Cobra's.

Vermoedelijk hebben de jongeren het vuurwerk via sociale media gekocht. Al het vuurwerk is door de politie in beslag genomen. De jongeren moeten zich binnenkort melden bij Bureau Halt.

Lees ook: Daphne verloor haar broer Daniël door zwaar vuurwerk: 'Koop het niet!'

Mogelijk strafblad voor illegaal bezit vuurwerk

"Vuurwerk kan soms zo zwaar zijn als een explosief", waarschuwt de politie. "Dankzij het melden door deze ouders zijn mogelijk gevaarlijke situaties voorkomen." Met de jaarwisseling in aantocht benadrukt de politie de gevolgen van het bezit van illegaal vuurwerk.

Zo kan het leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of zelfs een strafblad. Daarom adviseert de politie ouders in gesprek te gaan over vuurwerk en de autoriteiten in te schakelen als zij vuurwerk aantreffen in hun woning.

Lees ook

Illegaal vuurwerk kostte Daniël het leven: leverancier en afsteker voor de rechter
Rechtszaak
Illegaal vuurwerk kostte Daniël het leven: leverancier en afsteker voor de rechter
Politie slaat alarm: handel illegaal vuurwerk loopt spuigaten uit, één oplossing
Crime
Politie slaat alarm: handel illegaal vuurwerk loopt spuigaten uit, één oplossing
Duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden in bestelbus in Geffen
Crime
Duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden in bestelbus in Geffen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.