Zwaar vuurwerk van jongeren in beslag genomen nadat ouders zelf politie bellen

In vier woningen in Nijmegen heeft de politie dinsdag zwaar vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk werd door ouders bij hun kinderen gevonden en zij belden hierna de politie. Tussen het vuurwerk dat bij de jongeren gevonden werd, zat zogeheten categorie 4-vuurwerk. Dat vuurwerk is bedoeld voor professionals. Het werd gevonden onder de bedden van de kinderen.

Sinds 1 augustus 2026 is het bezitten, kopen of afsteken van verschillende soorten vuurwerk verboden. Alleen categorie 1 vuurwerk is nog toegestaan, zoals sterretjes of knalerwten. Er zat ook categorie 4-vuurwerk tussen het vuurwerk dat bij de jongeren werd gevonden . Dat is zwaar vuurwerk, zoals Shells en Cobra's.

Vermoedelijk hebben de jongeren het vuurwerk via sociale media gekocht. Al het vuurwerk is door de politie in beslag genomen. De jongeren moeten zich binnenkort melden bij Bureau Halt.

Lees ook: Daphne verloor haar broer Daniël door zwaar vuurwerk: 'Koop het niet!'

Mogelijk strafblad voor illegaal bezit vuurwerk

"Vuurwerk kan soms zo zwaar zijn als een explosief", waarschuwt de politie. "Dankzij het melden door deze ouders zijn mogelijk gevaarlijke situaties voorkomen." Met de jaarwisseling in aantocht benadrukt de politie de gevolgen van het bezit van illegaal vuurwerk.

Zo kan het leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of zelfs een strafblad. Daarom adviseert de politie ouders in gesprek te gaan over vuurwerk en de autoriteiten in te schakelen als zij vuurwerk aantreffen in hun woning.