Man (26) verdacht van verkrachting meisje (15) op Koningsdag in Arnhem

Vandaag, 12:29

Een 26-jarige man uit Almere wordt ervan verdacht dat hij tijdens Koningsdag in Arnhem vorig jaar een 15-jarig meisje heeft verkracht in een dixi. Dat meldt het AD vrijdag.

De man zou het meisje het mobiele toilet in hebben geduwd en vervolgens de deur op slot hebben gedaan. Het meisje probeerde meerdere keren om de deur weer van het slot te halen, maar de verdachte hield haar steeds tegen. In het toilet zou ze vervolgens, tegen haar wil in, seks hebben gehad met de man.

Welke straffen zijn er in Nederland? In deze video leggen we het je uit:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Volgens het Openbaar Ministerie maakte de verdachte misbruik van het feit dat het meisje onder invloed was van alcohol. De strafzaak zou eigenlijk vrijdag al worden behandeld in de rechtbank van Arnhem, maar de advocaat van de verdachte stak daar een stokje voor. Hij wil eerst de beelden zien van de verhoren op het politiebureau.

De zaak staat nu gepland op 5 juni.

Door Redactie Hart van Nederland

