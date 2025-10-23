Italiaan (28) krijgt celstraf voor verkrachting Ierse vrouw op Koningsdag

De 28-jarige Sirio S. uit Italië is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij werd schuldig bevonden aan het verkrachten van een 35-jarige Ierse vrouw op Koningsdag, aan de Keizersgracht in Amsterdam.

Op sociale media circuleerden videobeelden waarop te zien is hoe de Italiaan bovenop de 35-jarige vrouw ligt tussen geparkeerde auto's. Er doken ook beelden op van omstanders die probeerden in te grijpen. De politie maakte een compilatie van die beelden, waarop de rechtbank grotendeels haar oordeelde baseerde.

Eerder had het Openbaar Ministerie een celstraf van drie jaar geëist. Hieronder is te zien hoe de uitspraak van het OM tot stand is gekomen:

2:19 OM eist drie jaar cel voor verkrachting Koningsdag Amsterdam

Slachtoffer willoos

Sirio S. en zijn advocaat waren niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank van Amsterdam. Volgens de rechter moet de verdachte hebben geweten dat het slachtoffer willoos was. "De verdachte heeft op klaarlichte dag en in het bijzijn van veel mensen het slachtoffer op de Keizersgracht verkracht. Het slachtoffer was door drank- en medicijngebruik niet meer in staat haar wil kenbaar te maken", zei de rechter.

Tijdens de zitting, twee weken geleden, verklaarde de verdachte dat hij zich weinig meer herinnert van het incident en dat hij zich schaamt. De rechtbank bekeek de videobeelden samen met hem achter gesloten deuren. In een slachtofferverklaring vertelt de vrouw dat zij zich niets meer kan herinneren van het voorval.