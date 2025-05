'Gefeliciteerd! Je hebt gewonnen', politie waarschuwt voor nieuwe oplichtingstruc

Oplichters hebben een nieuwe truc bedacht waarbij ze misbruik maken van bekende loterijen en kansspelen. Volgens de politie maken ze hun slachtoffers via e-mail wijs dat ze een geldprijs hebben gewonnen. In werkelijkheid is het niets meer dan een geraffineerd plan om persoonlijke gegevens buit te maken.

Het begint vaak met een overtuigende e-mail van een afzender met een bekende naam. Daarin staat dat je een flink bedrag hebt gewonnen en dat je via een link naar de officiële website moet gaan. Zodra je daarop klikt, neemt het nepverhaal een gevaarlijke wending. De politie legt uit: "Vervolgens wordt men gebeld door de oplichters, zogenaamd om te helpen het gewonnen bedrag 'veilig te stellen'."

Daarbij doen de oplichters zich voor als medewerkers van een loterij. Ze begeleiden je zogenaamd stap voor stap in het proces om de 'winst' binnen te halen. In werkelijkheid proberen ze persoonlijke informatie los te peuteren, waaronder bankgegevens, pincodes en zelfs wachtwoorden. Soms wordt gevraagd om een klein bedrag over te maken als zogenaamde 'verificatiekosten'.

Altijd opletten

De waarschuwing van de politie is duidelijk: klik niet zomaar op links in zulke e-mails. "Controleer altijd het e-mailadres van de afzender", zegt de politie. Volgens hen lijken de afzenders vaak betrouwbaar, maar zitten er soms slordige fouten in, zoals spelfouten of rare combinaties als 'kanspel3', 'looterij' of 'lo terij'.

Ook als het e-mailadres er wel echt uitziet, moet je op je hoede blijven. De truc zit 'm juist in hoe echt het lijkt, benadrukt de politie. "Blijf uiteraard ook alert als bovenstaande wel 'klopt'."