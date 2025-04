Zo herken je telefonische oplichting met AI-stemmen

Telefonische oplichting wordt steeds aantrekkelijker voor criminelen door kunstmatige intelligentie. Het wordt steeds makkelijker om een stem na te bootsen en zo de indruk te wekken dat je spreekt met een bekende of een officiële instantie. Daarom is het extra belangrijk dat jij als consument de signalen van mogelijke oplichting herkent.

Oplichtingstechnieken ontwikkelen zich razendsnel, en AI versnelt dat proces. Technologische maatregelen kunnen ons deels beschermen tegen deze vorm van fraude, maar de beste bescherming blijft ons gezond verstand. Wie weet waar hij op moet letten, herkent sneller de signalen van misleiding en verkleint zo de kans om slachtoffer te worden.

Alarmbellen moeten gaan rinkelen

"De stem aan de andere kant van de lijn klinkt soms behulpzaam, vriendelijk en overtuigend, maar is slechts de output van een slim getraind AI-systeem", zegt Martin Krämer, Security Awareness Advocate bij KnowBe4. "Die geloofwaardigheid maakt het voor mensen lastig een valse oproep van een legitiem telefoontje te onderscheiden."

Maar hoe herken je dit type fraude? Volgens Krämer begint het allemaal bij kennis en bewustzijn. "Oplichters doen zich bijvoorbeeld voor als bankmedewerkers, helpdeskmedewerkers of vertegenwoordigers van bekende diensten zoals Netflix." Hoewel zo'n gesprek echt kan lijken, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen zodra er direct om actie wordt gevraagd. "Denk aan het prijsgeven van persoonlijke gegevens of het overboeken van een bepaald bedrag."

"De techniek stelt hen in staat geloofwaardige gesprekken te voeren, waarbij het verschil tussen een echt mens en AI nauwelijks te horen is", zegt Krämer. Zijn tip: hang op bij twijfel en neem zelf contact op met de organisatie via het officiële telefoonnummer. Banken en andere instellingen nemen doorgaans niet uit zichzelf telefonisch contact op met klanten. Klinkt een verhaal toch geloofwaardig, bel dan altijd zelf even met de organisatie om het te controleren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP