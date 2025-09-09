Politie deelt nieuwe beelden van verdachte doden Boushra

De politie heeft nieuwe beelden van Omar Alhamad (34), die wordt verdacht van de moord op de 24-jarige Boushra, vorige maand in Almere. Na het terugvinden van zijn auto afgelopen woensdag kon de politie nieuwe camerabeelden van de voortvluchtige verdachte achterhalen, meldt Opsporing Verzocht.

In het tv-programma werd vorige week aandacht besteed aan de zaak, waarna een tip binnenkwam die naar de auto leidde. Die werd gevonden in aan de oostkant van Amersfoort.

Bekijk de beelden van de gevonden auto hieronder:

0:22 Politie vindt auto van voortvluchtige verdachte doden Boushra

Boushra komt oorspronkelijk uit Syrië en heeft vijf kinderen met haar ex, de verdachte. Ze leefden al enige tijd gescheiden, de Syrische man verbleef in een azc in Zeist.

Het Openbaar Ministerie loofde eerder een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die leidt naar de verblijfplaats van de verdachte.

