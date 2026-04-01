Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Elke dag minstens één melding van gewurgde vrouw in Nederland

Crime

1 apr 2026, 23:04

Link gekopieerd

Iedere dag meldt zich in Nederland een vrouw die zegt te zijn gewurgd. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Dat blijkt uit een pilot van het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF), dat samen met de politie en het Openbaar Ministerie vrouwen onderzoekt na een niet-fatale verwurging. Het gaat vaak om letsel dat aan de buitenkant niet zichtbaar is.

In bovenstaande video doet Miranda* haar verhaal.

Sinds september hebben zich 152 vrouwen aangemeld voor onderzoek naar niet-fatale verwurging. Alleen al in 2026 zijn dat er in het eerste kwartaal 100. Slachtoffers worden binnen 48 uur onderzocht met een inwendig keelonderzoek en een MRI. In 40 procent van de onderzochte zaken is ook daadwerkelijk letsel aangetoond.

Het onderzoeksbureau wilde dit jaar 200 slachtoffers onderzoeken en had ruimte voor 100 MRI’s. Die 100 MRI’s zijn inmiddels al uitgevoerd, net als onderzoeken bij hetzelfde aantal vrouwen.

Lees ook:

Met deze voortekenen kun je een vrouwenmoord voorspellen, en misschien wel voorkomen
Met deze voortekenen kun je een vrouwenmoord voorspellen, en misschien wel voorkomen

Naast de 152 onderzochte vrouwen konden zo’n 20 slachtoffers niet naar de onderzoekslocatie komen, bijvoorbeeld omdat ze geen vervoer hadden, geen oppas voor hun kinderen of vanwege veiligheidsredenen. Schrijnend, aldus LOEF, want dit onderzoek kan hun positie in een rechtszaak versterken.

Dat bleek ook in januari, toen een 36-jarige man uit Helmond werd veroordeeld voor poging tot doodslag in plaats van mishandeling. Daardoor viel de straf fors hoger uit. De rechtbank baseerde zich niet alleen op de verklaring van het slachtoffer: het onderzoek van LOEF toonde aan dat er sprake was van verwurging. Het slachtoffer, moeder van drie kinderen, zegt dat het goed is dat ze het onderzoek kon doen, omdat “het anders een ja-neespelletje zou zijn geworden”.

Onderzoeksbus

Om ook vrouwen zonder vervoer te helpen, rijdt vanaf april een speciale onderzoeksbus naar de woonplaats van slachtoffers. Zo kunnen zij tóch het onderzoek van LOEF ondergaan. De bus wordt daar momenteel voor klaargemaakt.

De pilot duurt vier jaar en loopt nu in Midden-Nederland, Oost-Nederland en Oost-Brabant. Het is onderdeel van een bredere aanpak om femicide te voorkomen. Niet-fatale verwurging geldt als een belangrijke rode vlag en kan een voorbode zijn van vrouwenmoord. De onderzoekers hopen dat het onderzoek uiteindelijk landelijk beschikbaar wordt.

In de Hart van Nederland-podcast Vrouwenmoord doen nabestaanden én vrouwen die een moordaanslag door hun (ex-)partner hebben overleefd hun verhaal:

Beluister ook: Vrouwenmoord – S2A3: De vergeten slachtoffers

Vrouwenmoord – S2A3: De vergeten slachtoffers
Vrouwenmoord – S2A3: De vergeten slachtoffers

Wil je praten over huiselijk geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis. Bellen kan gratis 24 uur per dag via het nummer 0800 - 2000. De Kindertelefoon bel je op 0800 - 0432.

*Miranda is niet de echte naam van de vrouw in de video. Deze is wel bekend bij de redactie.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Cabaretier onder vuur om grappen femicide, vader slachtoffer: 'Komt keihard binnen'
Cabaretier onder vuur om grappen femicide, vader slachtoffer: 'Komt keihard binnen'
Nieuw kabinet wil geweld tegen vrouwen harder aanpakken: dit zijn de plannen
Nieuw kabinet wil geweld tegen vrouwen harder aanpakken: dit zijn de plannen
'In één klap wees': kind van femicideslachtoffer in gesprek met Kamerleden
‘In één klap wees’: kind van femicideslachtoffer in gesprek met Kamerleden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.