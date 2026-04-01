Elke dag minstens één melding van gewurgde vrouw in Nederland

Iedere dag meldt zich in Nederland een vrouw die zegt te zijn gewurgd. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Dat blijkt uit een pilot van het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF), dat samen met de politie en het Openbaar Ministerie vrouwen onderzoekt na een niet-fatale verwurging. Het gaat vaak om letsel dat aan de buitenkant niet zichtbaar is.

In bovenstaande video doet Miranda* haar verhaal.

Sinds september hebben zich 152 vrouwen aangemeld voor onderzoek naar niet-fatale verwurging. Alleen al in 2026 zijn dat er in het eerste kwartaal 100. Slachtoffers worden binnen 48 uur onderzocht met een inwendig keelonderzoek en een MRI. In 40 procent van de onderzochte zaken is ook daadwerkelijk letsel aangetoond.

Het onderzoeksbureau wilde dit jaar 200 slachtoffers onderzoeken en had ruimte voor 100 MRI’s. Die 100 MRI’s zijn inmiddels al uitgevoerd, net als onderzoeken bij hetzelfde aantal vrouwen.

Naast de 152 onderzochte vrouwen konden zo’n 20 slachtoffers niet naar de onderzoekslocatie komen, bijvoorbeeld omdat ze geen vervoer hadden, geen oppas voor hun kinderen of vanwege veiligheidsredenen. Schrijnend, aldus LOEF, want dit onderzoek kan hun positie in een rechtszaak versterken.

Dat bleek ook in januari, toen een 36-jarige man uit Helmond werd veroordeeld voor poging tot doodslag in plaats van mishandeling. Daardoor viel de straf fors hoger uit. De rechtbank baseerde zich niet alleen op de verklaring van het slachtoffer: het onderzoek van LOEF toonde aan dat er sprake was van verwurging. Het slachtoffer, moeder van drie kinderen, zegt dat het goed is dat ze het onderzoek kon doen, omdat “het anders een ja-neespelletje zou zijn geworden”.

Onderzoeksbus

Om ook vrouwen zonder vervoer te helpen, rijdt vanaf april een speciale onderzoeksbus naar de woonplaats van slachtoffers. Zo kunnen zij tóch het onderzoek van LOEF ondergaan. De bus wordt daar momenteel voor klaargemaakt.

De pilot duurt vier jaar en loopt nu in Midden-Nederland, Oost-Nederland en Oost-Brabant. Het is onderdeel van een bredere aanpak om femicide te voorkomen. Niet-fatale verwurging geldt als een belangrijke rode vlag en kan een voorbode zijn van vrouwenmoord. De onderzoekers hopen dat het onderzoek uiteindelijk landelijk beschikbaar wordt.

In de Hart van Nederland-podcast Vrouwenmoord doen nabestaanden én vrouwen die een moordaanslag door hun (ex-)partner hebben overleefd hun verhaal:

Wil je praten over huiselijk geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis. Bellen kan gratis 24 uur per dag via het nummer 0800 - 2000. De Kindertelefoon bel je op 0800 - 0432.

*Miranda is niet de echte naam van de vrouw in de video. Deze is wel bekend bij de redactie.