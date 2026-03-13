Cabaretier onder vuur om grappen femicide, vader slachtoffer: 'Komt keihard binnen'

Waar ligt de grens van een grap? Cabaretier Rogier Kahlmann ligt flink onder vuur vanwege harde grappen over onder meer femicide. Maar uit een peiling binnen het Hart van Nederland-panel blijkt dat de meeste Nederlanders vinden dat de grappenmaker moet kunnen zeggen wat hij zegt.

Meerdere theaters hebben Kahlmanns shows inmiddels geschrapt na klachten. Zelf spreekt hij van censuur en beroept hij zich op artistieke vrijheid. “Voor mij gaat een grap nooit te ver. Het is satire.”

Vader femicide-slachtoffer

Voor Wim Hertgers, de vader van Sanne Hertgers die in 2023 werd vermoord door haar ex-partner, gaan die grappen veel te ver. “Ik hou van cabaret en kan echt wel tegen harde humor,” zegt hij. “Maar dit voelt voor mij als victim blaming. Als je dochter is vermoord, komen zulke grappen keihard binnen.”

Uit ons panel blijkt dat veel mensen de humor van de cabaretier niet grappig vinden: 59 procent kan er niet om lachen. Dat neemt niet weg dat 56 procent van de mensen vindt dat Kahlmann de grappen over femicide moet kunnen maken. Terwijl 36 procent het niet vindt kunnen.

Veel mensen, meer dan zeventig procent, vindt dat de samenleving de afgelopen 25 jaar minder tolerant is geworden als het gaat om de vrijheid om dingen te zeggen en het maken van grappen.