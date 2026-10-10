Eigenaren van juwelier over ramkraak: 'Ze wisten waar ze moesten zijn'

De schrik zit er goed in bij de eigenaren van Punte Juwelier in Gaanderen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de winkel getroffen door een ramkraak. De daders zouden rond 03.40 uur met een gestolen auto tegen de pui van het pand gereden.

De deuren van de winkel bleken te zijn geforceerd. De eigenaren spreken van een grote ravage. "We zagen brokstukken van een auto liggen", vertelt een van de eigenaren aan Hart van Nederland. Drie weken geleden werd er ook al een inbraakpoging gedaan bij de juwelier, maar die mislukte. Naar aanleiding daarvan werden maatregelen getroffen, zoals een speciale mistmachine, maar die bleken toch niet voldoende om een nieuwe poging te voorkomen.

'Hopelijk maandag weer open'

De schade en de gevolgen zijn groot. "Ze kwamen met gereedschap binnen en hebben alles kapot gemaakt. Ze wisten heel goed waar ze moesten zijn." De eigenaren en medewerkers zijn zaterdag druk bezig geweest met opruimen om de zaak weer klaar te maken voor de ontvangst van klanten. Het doel is om maandag weer open te gaan. "Ik ben wel angstig, omdat ze zijn teruggekomen."

De politie doet nog onderzoek en heeft nog geen verdachten aangehouden. De daders zouden er met een onbekende buit vandoor zijn gegaan in een groene Audi A3 in nog onbekende richting.