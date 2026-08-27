Flinke schade na ramkraak bij juwelier in Breda, twee verdachten opgepakt

Bij een juwelier aan de Ginnekenstraat in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd. Auto's ramden de gevel van de zaak, die daardoor zwaar beschadigd raakte. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De melding kwam rond 03.15 uur binnen bij de politie. Agenten troffen bij de juwelier twee voertuigen aan. Kort daarna werden twee verdachten opgepakt.

Volgens Omroep Brabant werd dezelfde juwelier in september vorig jaar ook al getroffen door een ramkraak.

Mogelijk meer verdachten

De politie houdt er rekening mee dat meer mensen bij de ramkraak betrokken waren. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, worden gevraagd zich bij de politie te melden.