OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Flinke schade na ramkraak bij juwelier in Breda, twee verdachten opgepakt

Crime

Vandaag, 06:42

Bij een juwelier aan de Ginnekenstraat in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd. Auto's ramden de gevel van de zaak, die daardoor zwaar beschadigd raakte. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De melding kwam rond 03.15 uur binnen bij de politie. Agenten troffen bij de juwelier twee voertuigen aan. Kort daarna werden twee verdachten opgepakt.

Volgens Omroep Brabant werd dezelfde juwelier in september vorig jaar ook al getroffen door een ramkraak.

Mogelijk meer verdachten

De politie houdt er rekening mee dat meer mensen bij de ramkraak betrokken waren. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, worden gevraagd zich bij de politie te melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.