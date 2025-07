Webcam legt ramkraak Egmond aan Zee vast

Een ramkraak heeft zaterdagochtend flinke schade aangericht aan een sportwinkel in de Voorstraat in Egmond aan Zee. Op beelden is te zien dat een rode auto de straat in komt rijden en vervolgens achteruit de winkelpui inrijdt. Daarna rijdt de auto weg.

Volgens verklaringen van omwonenden ging het om meerdere verdachten die zwarte kleding en capuchons droegen. Na de ramkraak zijn ze gevlucht, de rode auto is kort daarop in de omgeving teruggevonden. "We hopen dat mensen misschien de rode auto gezien hebben", zegt een woordvoerder van de politie.

De schade aan de winkel is aanzienlijk. De voorgevel is zwaar beschadigd en de etalageruit is volledig vernield. Op straat liggen verspreid sportartikelen en auto-onderdelen. Ook het alarm dat tijdens de inbraak afging, veroorzaakte veel lawaai in de omgeving.

Berg kleding

Een ramkraak in een sportwinkel is niet gebruikelijk, bevestigt de woordvoerder. "We zien dit veel vaker in een juwelier of casino natuurlijk. Maar als de verdachten nu een berg met kleding hebben meegenomen, dan is dat ook een grote buit. Dus we doen er alles aan om de daders te pakken te krijgen." De politie weet nog niet wat en hoeveel de verdachten precies hebben gestolen.