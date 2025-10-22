Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Veel schade na ramkraak op juwelier Arnhem, verdachten op heterdaad betrapt

Crime

Vandaag, 07:11 - Update: 18 minuten geleden

Link gekopieerd

Bij juwelier 't Gouden Paleis in Arnhem is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. Drie verdachten, één minderjarige en twee mannen van 18 en 19 jaar oud, werden op heterdaad betrapt. Dat bevestigt de politie.

Rond 03.15 uur kwam de melding bij de politie binnen. Volgens een correspondent ter plaatse hadden de daders een rolcontainer tussen de paaltjes voor de zaak aan de Hommelstraat geplaatst. Daarna reden ze met een bestelbus het rolluik van de winkel kapot.

Vluchtscooter

Een vluchtscooter stond ondertussen klaar. Zo ver zijn de verdachten uit Amsterdam echter niet gekomen, want agenten waren zo snel ter plaatse dat ze de verdachten op heterdaad konden betrappen. Het trio kon direct worden aangehouden.

Naast de politie was ook de brandweer ter plaatse gekomen. Die heeft een doorgang in het rolluik gezaagd zodat het pand kon worden doorzocht, aldus de correspondent. De omgeving is op dit moment afgesloten voor sporenonderzoek.

Buit

De politie wil niet kwijt of de verdachten iets hebben buitgemaakt. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt nog.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.