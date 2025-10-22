Veel schade na ramkraak op juwelier Arnhem, verdachten op heterdaad betrapt

Bij juwelier 't Gouden Paleis in Arnhem is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. Drie verdachten, één minderjarige en twee mannen van 18 en 19 jaar oud, werden op heterdaad betrapt. Dat bevestigt de politie.

Rond 03.15 uur kwam de melding bij de politie binnen. Volgens een correspondent ter plaatse hadden de daders een rolcontainer tussen de paaltjes voor de zaak aan de Hommelstraat geplaatst. Daarna reden ze met een bestelbus het rolluik van de winkel kapot.

Vluchtscooter

Een vluchtscooter stond ondertussen klaar. Zo ver zijn de verdachten uit Amsterdam echter niet gekomen, want agenten waren zo snel ter plaatse dat ze de verdachten op heterdaad konden betrappen. Het trio kon direct worden aangehouden.

Naast de politie was ook de brandweer ter plaatse gekomen. Die heeft een doorgang in het rolluik gezaagd zodat het pand kon worden doorzocht, aldus de correspondent. De omgeving is op dit moment afgesloten voor sporenonderzoek.

Buit

De politie wil niet kwijt of de verdachten iets hebben buitgemaakt. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt nog.