Daders spoorloos na ramkraak bij juwelier in centrum Middelburg

Bewoners van de Lange Delft in Middelburg zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een harde knal en glasgerinkel. Rond 04.00 tot 04.30 uur werd met een zwarte Seat Leon de pui van juwelier Siebel geramd. Toen politie en beveiliging arriveerden, waren de dader(s) al verdwenen.

De juwelierszaak is uitgerust met inbraakdetectie en een mistgenerator. Daardoor is nog niet duidelijk of de dader(s) daadwerkelijk binnen zijn geweest. Ook is onbekend of er sieraden of andere spullen zijn buitgemaakt.

Pas nadat de Forensische Opsporing klaar is met onderzoek, kan het personeel de winkel in om de schade op te nemen. De politie zoekt ondertussen naar camerabeelden van de ramkraak en de mogelijke vluchtroute van de verdachten.

Meerdere ramkraken in Zeeland

Volgens een correspondent ter plaatse is het niet de eerste keer dat een juwelier van Siebel in Zeeland doelwit is. In november vorig jaar werd ook de vestiging in Goes getroffen door een ramkraak. Daarbij werd een bestelwagen in de pui gereden.

Een maand later was het opnieuw raak in Middelburg. Toen forceerden twee mannen een rolluik van een andere juwelier in de Lange Delft en gingen ervandoor met goud uit vitrinekasten, meldde Omroep Zeeland destijds.