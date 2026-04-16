ZIEN: Plofkraak en ramkraak in één nacht: politie onderzoekt twee incidenten

In de nacht van woensdag op donderdag hebben op twee verschillende plekken in Nederland zware inbraken plaatsgevonden. In Amersfoort en Zwolle werden respectievelijk een plofkraak en een ramkraak gepleegd.

Rond 05.15 uur ging het mis bij een geldautomaat aan de Wiekslag, bij een supermarkt. Verdachten plaatsten daar een explosief, waarna de automaat werd opgeblazen. Door de ontploffing konden de daders de geldcassettes bereiken. Op straat lag verspreid briefgeld, wat erop wijst dat er buit is gemaakt. De politie zette de omgeving ruim af en startte direct een zoektocht naar de daders, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Ramkraak op juwelier

Rond 04.30 uur werd de politie gealarmeerd voor een overval in de Vechtstraat in Zwolle. Ter plaatse bleek het te gaan om een ramkraak bij een juwelier. De daders gebruikten een auto om het pand binnen te rijden en hielden de rolluiken open met een rolcontainer. De auto werd zwaar beschadigd enkele tientallen meters verderop aangetroffen.

Of er bij de ramkraak buit is gemaakt en of er verdachten zijn aangehouden, is nog niet bekend. De politie heeft een deel van de straat afgezet en doet onderzoek naar beide incidenten.