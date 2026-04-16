ZIEN: Plofkraak en ramkraak in één nacht: politie onderzoekt twee incidenten

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Plofkraak en ramkraak in één nacht: politie onderzoekt twee incidenten

Crime

Vandaag, 09:18 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In de nacht van woensdag op donderdag hebben op twee verschillende plekken in Nederland zware inbraken plaatsgevonden. In Amersfoort en Zwolle werden respectievelijk een plofkraak en een ramkraak gepleegd.

Rond 05.15 uur ging het mis bij een geldautomaat aan de Wiekslag, bij een supermarkt. Verdachten plaatsten daar een explosief, waarna de automaat werd opgeblazen. Door de ontploffing konden de daders de geldcassettes bereiken. Op straat lag verspreid briefgeld, wat erop wijst dat er buit is gemaakt. De politie zette de omgeving ruim af en startte direct een zoektocht naar de daders, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Beelden van de plofkraak in Amersfoort zie je hier:

Plofkraak en ramkraak in één nacht: politie doet onderzoek
0:52

Plofkraak en ramkraak in één nacht: politie doet onderzoek

Ramkraak op juwelier

Rond 04.30 uur werd de politie gealarmeerd voor een overval in de Vechtstraat in Zwolle. Ter plaatse bleek het te gaan om een ramkraak bij een juwelier. De daders gebruikten een auto om het pand binnen te rijden en hielden de rolluiken open met een rolcontainer. De auto werd zwaar beschadigd enkele tientallen meters verderop aangetroffen.

Of er bij de ramkraak buit is gemaakt en of er verdachten zijn aangehouden, is nog niet bekend. De politie heeft een deel van de straat afgezet en doet onderzoek naar beide incidenten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Twee explosies kort na elkaar: plofkraken in Landsmeer en Badhoevedorp
Twee explosies kort na elkaar: plofkraken in Landsmeer en Badhoevedorp
Forse schade na plofkraak bij reisbureau in Amsterdam, politie zoekt drie verdachten
Forse schade na plofkraak bij reisbureau in Amsterdam, politie zoekt drie verdachten
Bewoners geëvacueerd na plofkraak juwelier Krommenie
Bewoners geëvacueerd na plofkraak juwelier Krommenie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.