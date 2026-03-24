Twee explosies kort na elkaar: plofkraken in Landsmeer en Badhoevedorp

Inwoners van Landsmeer en Badhoevedorp zijn dinsdagochtend opgeschrikt door twee plofkraken. Dat meldt het Noordhollands Dagblad dinsdag. Rond 04.15 uur ging het mis bij een geldautomaat aan de Dorpsstraat in Landsmeer. De knal zorgde voor flinke schade aan het pand en de omgeving.

Een half uur eerder vond ook in Badhoevedorp een plofkraak plaats aan de Marconistraat. Daar werd een explosief tot ontploffing gebracht bij een geldautomaat. De twee verdachten sloegen daarna op de vlucht op een motorscooter.

Verdachten opgepakt na achtervolging

De politie zette direct een zoekactie op en kreeg daarbij hulp van de Eenheid Amsterdam. Met inzet van een politiehond konden de twee verdachten ongeveer een half uur later worden aangehouden aan de Akersingel in Amsterdam.

Of de twee zaken met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht door de politie. Over een mogelijke buit is nog niets bekend.