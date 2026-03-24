Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Twee explosies kort na elkaar: plofkraken in Landsmeer en Badhoevedorp

Crime

Vandaag, 08:18 - Update: 48 minuten geleden

Link gekopieerd

Inwoners van Landsmeer en Badhoevedorp zijn dinsdagochtend opgeschrikt door twee plofkraken. Dat meldt het Noordhollands Dagblad dinsdag. Rond 04.15 uur ging het mis bij een geldautomaat aan de Dorpsstraat in Landsmeer. De knal zorgde voor flinke schade aan het pand en de omgeving.

Een half uur eerder vond ook in Badhoevedorp een plofkraak plaats aan de Marconistraat. Daar werd een explosief tot ontploffing gebracht bij een geldautomaat. De twee verdachten sloegen daarna op de vlucht op een motorscooter.

Verdachten opgepakt na achtervolging

De politie zette direct een zoekactie op en kreeg daarbij hulp van de Eenheid Amsterdam. Met inzet van een politiehond konden de twee verdachten ongeveer een half uur later worden aangehouden aan de Akersingel in Amsterdam.

Of de twee zaken met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht door de politie. Over een mogelijke buit is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.