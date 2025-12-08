Bewoners geëvacueerd na plofkraak juwelier Krommenie

Bewoners die vlakbij een juwelier in Krommenie wonen zijn maandagochtend vroeg wakker geworden door een explosie. Volgens de politie gaat het om een poging tot inbraak. Een van de ramen van het pand is volledig vernield. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek en doet vandaag buurtonderzoek.

De klap zorgde voor veel schade, ook bij omliggende panden. Enkele bewoners van de bovenliggende woningen moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. Zij zijn door de politie op veilige afstand gehouden mochten deze ochtend al weer terug naar huis.

Scooter

De politie roept getuigen op om zich te melden. Twee jongens op een scooter met zwarte regenkleding en lampjes op hun voorhond worden gezocht als mogelijke verdachten. Zij zouden in staattaal hebben gesproken. Er is nog niemand aangehouden. De inbrekers hebben geen buit gemaakt.