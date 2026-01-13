Forse schade na plofkraak bij reisbureau in Amsterdam, politie zoekt drie verdachten

In de nacht van maandag op dinsdag is een kantoor van reisorganisatie TUI aan het Osdorperplein in Amsterdam zwaar beschadigd door een plofkraak. Rond 03.55 uur werden omwonenden ruw wakker door meerdere harde knallen. Bij de explosie raakten ruiten vernield en liep de gevel flinke schade op. De politie is op zoek naar drie verdachten.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het plein afgezet om de situatie veilig te stellen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In het pand zou een geldautomaat hebben gestaan, waar de explosie zich op richtte.

Verdachten zijn nog voortvluchtig

Agenten troffen bij aankomst veel schade aan, maar geen verdachten meer. Volgens getuigen zijn kort na de knallen drie personen gezien die volledig in het zwart gekleed waren. Zij zouden samen op één motorscooter zijn gevlucht.

De scooter zou met hoge snelheid zijn weggereden in de richting van de Cornelis Lelylaan. Of de daders ook buit hebben gemaakt, is nog niet duidelijk.

De recherche is een onderzoek gestart naar de plofkraak. De politie roept mensen die iets hebben gezien of beschikken over beelden op zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.