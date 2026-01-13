Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Forse schade na plofkraak bij reisbureau in Amsterdam, politie zoekt drie verdachten

Crime

Vandaag, 10:01 - Update: 48 minuten geleden

Link gekopieerd

In de nacht van maandag op dinsdag is een kantoor van reisorganisatie TUI aan het Osdorperplein in Amsterdam zwaar beschadigd door een plofkraak. Rond 03.55 uur werden omwonenden ruw wakker door meerdere harde knallen. Bij de explosie raakten ruiten vernield en liep de gevel flinke schade op. De politie is op zoek naar drie verdachten.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het plein afgezet om de situatie veilig te stellen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In het pand zou een geldautomaat hebben gestaan, waar de explosie zich op richtte.

Verdachten zijn nog voortvluchtig

Agenten troffen bij aankomst veel schade aan, maar geen verdachten meer. Volgens getuigen zijn kort na de knallen drie personen gezien die volledig in het zwart gekleed waren. Zij zouden samen op één motorscooter zijn gevlucht.

De scooter zou met hoge snelheid zijn weggereden in de richting van de Cornelis Lelylaan. Of de daders ook buit hebben gemaakt, is nog niet duidelijk.

De recherche is een onderzoek gestart naar de plofkraak. De politie roept mensen die iets hebben gezien of beschikken over beelden op zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bewoners geëvacueerd na plofkraak juwelier Krommenie
Bewoners geëvacueerd na plofkraak juwelier Krommenie
Plofkraak bij juwelier in Rosmalen mislukt: 'Kwamen aan in enorme ravage'
Plofkraak bij juwelier in Rosmalen mislukt: 'Kwamen aan in enorme ravage'
Buurtbewoners over opgepakte verdachten kunstroof: 'Hoop dat ze onschuldig zijn'
Buurtbewoners over opgepakte verdachten kunstroof: 'Hoop dat ze onschuldig zijn'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.