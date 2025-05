'Eerstejaars leden Vindicat gebrandmerkt in gezicht tijdens uitje'

Tien eerstejaars van studentenvereniging Vindicat hebben tijdens een dispuutsweekend eerstegraads brandwonden opgelopen. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Volgens bronnen binnen de vereniging zou de groep TYR, die aan Vindicat verbonden is, hen ‘in het gezicht gebrandmerkt’ hebben.

Voorzitter Wibe Kaak bevestigt de brandwonden tegenover de krant, maar zegt dat nog wordt onderzocht of er echt brandmerken zijn gezet. Het incident gebeurde buiten het toezicht van de vereniging.

Het bestuur van Vindicat heeft het incident direct gemeld aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente Groningen. Kaak benadrukt dat leden zich ook buiten de vereniging aan de gedragsregels moeten houden en noemt het incident verschrikkelijk. TYR heeft het incident zelf gemeld, zegt hij.

'Volstrekt ontoelaatbaar'

Burgemeester Mirjam van ’t Veld laat weten dat het incident bij haar bekend is en noemt mogelijke brandmerken 'volstrekt ontoelaatbaar'. Ze verwacht dat er passende maatregelen volgen en wil binnenkort met Vindicat in gesprek. Ook de RUG is op de hoogte en onderzoekt wat er moet gebeuren.

Hoe het met de slachtoffers gaat, is niet bekend. Kaak adviseerde hen om naar de politie te gaan, maar de politie kan niet bevestigen of dat is gebeurd.