'Studenten Vindicat niet vervolgd in Frankrijk na wangedrag '

De Nederlandse studenten die zich misdroegen in het Franse wintersportoord Risoul, worden niet strafrechtelijk vervolgd. Dat meldt het AD. Volgens de Franse officier van justitie in de regio Gap, Marion Lozac’hmeur, zijn er geen officiële klachten ingediend en is er geen onderzoek naar het wangedrag gestart.

De studenten, leden van studentenvereniging Vindicat, waren op een groepsreis van touroperator Sunweb. De studenten waren uit hun hotel gezet nadat ze een deur zouden hebben gesloopt en hadden gepoept op balkons en in een lift. Ook zou er afwasmiddel over computers zijn gegooid. Video's hiervan gingen rond op sociale media.

Sunweb is in gesprek met de studenten over de schade en het verhalen van kosten, maar de hoogte van het bedrag is nog onbekend. Als gevolg van het incident werden tientallen leden van Vindicat geschorst.

Hart van Nederland/ANP