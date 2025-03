Tientallen Vindicatleden uit Frans hotel gezet wegens wangedrag: 'We hebben ze gewaarschuwd'

Tientallen leden van studentenvereniging Vindicat zijn uit hun hotel in het Franse wintersportgebied Risoul gezet na een reeks misdragingen op het terrein. Bij de incidenten zouden ook leden van andere studentenverenigingen betrokken zijn. De reis werd georganiseerd door Sunweb-partner Totally Snow.

Zowel Sunweb als Vindicat heeft aan aan Hart van Nederland bevestigd dat er wangedragingen hebben plaatsgevonden en dat de betrokkenen uit het hotel zijn weggestuurd. Van zo'n tachtig man wordt nu onderzocht hoe en of zij bij de incidenten betrokken zijn geweest.

Op sociale media gaan beelden rond van een groep jongens die hun hoofd door een houten deur rammen en deze bijna volledig tot splinters reduceren. Ook zouden er vechtpartijen hebben plaatsgevonden, is er poep aangetroffen op een balkon en zou er in liften van het hotel zijn geürineerd. Uiteindelijk heeft de beveiliging de betrokkenen de deur gewezen.

Alles in kaart brengen

Volgens Sunweb zijn er meerdere waarschuwingen gegeven voordat de situatie escaleerde tot uitzetting. "Het hotel waar zij verbleven is een hotel dat wij meerjarig huren", vertelt Martine Langerak, woordvoerder bij Sunweb Group. "Wat ik kan bevestigen is dat het inderdaad een groepsreis is geweest die is geboekt bij ons label 'Totally Snow', en dat ze gister hun hotel uit zijn gezet", vertelt Langerak. "Er zijn meerdere incidenten geweest en we hebben meerdere keren gewaarschuwd."

Er is sprake van meetbare schade en vernieling in het hotel, maar ook op andere plekken op het terrein zouden studenten zich misdragen hebben. "We zijn nu alles aan het onderzoeken en in kaart aan het brengen hoeveel schade er bij onze partner is aangericht. Mogelijk volgen er nog claims voor schadevergoedingen als we kunnen achterhalen wie wat precies gedaan heeft", zegt Langerak.

Over mogelijke andere sancties voor betrokkenen, zoals een verbod op verblijf of plaatsing op een zwarte lijst, kan Langerak nog niets kwijt. "Ik ga op de zaken niet vooruit lopen, eerst gaan we alles in kaart brengen. M aar dat je je zo misdraagt, dat doe je thuis natuurlijk ook niet, dus wij vinden dit wel een hele vervelende kwestie. Zeker voor onze partners op de bestemming."

Imagoproblematiek

Vindicat bevestigt de betrokkenheid van leden, maar benadrukt dat de betrokkenen in hun vrije tijd zijn afgereisd naar de Franse Alpen. Met de organisatie van de reis heeft de studentenvereniging niets te maken. "Er gaan veel verhalen en beelden rond, maar het is nog onduidelijk wat er is gebeurd wat de rol van onze leden was daarin", zegt Wibe Kaak van Vindicat.

Kaak is het niet helemaal eens met de berichtgeving over het incident, omdat er nu nog geen definitieve schorsingen hebben plaatsgevonden. "We kijken samen met Sunweb wat er is gebeurd. Als daar duidelijkheid over is, gaan we ze sanctioneren waar nodig. Als leden in hun vrije tijd de verenigingsnormen niet naleven, dan zijn wij daartoe genoodzaakt, ook al is de reis niet door ons georganiseerd."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het is niet de eerste keer dat Vindicat onder vuur komt te liggen in de media. Eerder al haalde de studentenvereniging beruchtheid voor het maken van een bangalijst, en ook met beschuldigingen van wangedrag tijdens ontgroeningen en dierenmishandeling haalde het Groningse corps de media.

"Wij zijn als vereniging afgelopen jaren veel bezig geweest met het verbeteren van ons imago en het gedrag van onze leden zowel binnen als buiten de muren van de vereniging, dus ik kan er heel kwaad van worden als leden zich zo gedragen", zegt Kaak. Met mogelijke betrokkenen worden nu intern gesprekken gevoerd. "Ik wil duidelijk maken dat we dit heel serieus nemen", aldus Kaak.