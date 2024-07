Groningse studente die van dak Vindicat rende overleden in het ziekenhuis

De studente die donderdagochtend van het dak van het Vindicat-pand in Groningen rende, is vrijdag in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt Vindicat aan de redactie van Hart van Nederland.

In het pand zou een feest of borrel gaande zijn geweest. Op beelden die rondgaan is te zien dat een groep mensen op het dak staat. De studente staat bij een groepje mensen op een veilige afstand van de rand van het dak, maar rent dan naar de rand toe. Een val volgde. De beelden zijn gemaakt door een webcam van een gebouw ernaast.

Over de oorzaak en verdere achtergrond van de dood van de studente doen de politie en de woordvoerder van Vindicat geen verdere uitspraken.

Geliefd lid

Vindicat noemt de studente een "geliefd lid van onze vereniging." "Wij zijn er helemaal kapot van en hebben geen woorden voor dit grote, hartverscheurende gemis", schrijft het bestuur. Ze schrijven ook dat ze de situatie "nog steeds niet kunnen begrijpen."

Een grote groep studenten verzamelde zich donderdag bij het pand van de vereniging om bloemen te leggen en elkaar te steunen. Vindicat schrijft in een brief aan haar leden dat ze de komende dagen in Corpsrouw gaan.