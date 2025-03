'Handjevol' Vindicat-leden geschorst na misdragingen in Frans wintersportgebied

De Groningse studentenvereniging Vindicat gaat een "handjevol" leden schorsen wegens misdragingen tijdens een skireis in het Franse wintersportgebied Risoul vorige week. De betrokken studenten zouden in hun vrije tijd een groepsreis hebben geboekt via Sunweb-label Totally Snow, dat hen na meerdere waarschuwingen uit hun hotel zette. Hoelang de schorsingen duren, is nog niet bepaald.

In bovenstaande video is te zien wat zich voltrok in het Franse hotel, voorafgaand aan het wegsturen van de studenten uit hun hotel.

Aanvankelijk werden tientallen aanwezige leden al voor 72 uur geschorst. Toen was nog onduidelijk wat er precies was gebeurd en wie erbij betrokken waren. Vindicat heeft hier samen met reisorganisatie Sunweb onderzoek naar gedaan.

Volgens een woordvoerder van Vindicat is inmiddels duidelijk geworden wie zich heeft misdragen. De leden waren onder meer verantwoordelijk voor het bekladden van een balkon en het vernielen van een deur. Deze studenten worden nu aangepakt volgens de reglementen van de vereniging, wat zal leiden tot schorsingen.

Geen vervolging, wel sancties

Hoewel Vindicat niets te maken had met de organisatie van de reis, voelt de vereniging zich er toch op aangesproken, vertelde woordvoerder Wibe Kaak eerder. "Wij werken als vereniging al jaren aan het verbeteren van ons imago en het gedrag van onze leden, zowel binnen als buiten de muren van de vereniging. Ik kan er dus heel kwaad om worden als leden zich zo gedragen."

Volgens Sunweb veroorzaakten bepaalde deelnemers meerdere keren overlast, niet alleen in het hotel, maar ook bij een skiverhuurder en in een bar. De reisaanbieder is in gesprek met de betrokken klanten en wil de situatie eerst met hen oplossen voordat er verder over wordt gecommuniceerd.

Eerder werd al bekend dat de betrokken studenten niet strafrechtelijk zullen worden vervolgd. Volgens de Franse officier van justitie in de regio, Marion Lozac’hmeur, zijn er geen officiële klachten ingediend en is er door justitie geen onderzoek naar het wangedrag gestart.

