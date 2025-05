Eerste twee verdachten aangehouden voor rellen in Scheveningen

De politie heeft donderdag de eerste twee mensen aangehouden voor de rellen in Scheveningen van vorige week. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Rotterdam en een 16-jarige jongen uit Den Haag.

De jongen uit Rotterdam wordt verdacht van vernieling van een politieauto- en busje. De jongen uit Den Haag is opgepakt voor openlijke geweldpleging tegen de politie.

Meer verdachten in beeld

Enkele honderden jongeren raakten vorige week donderdag met elkaar in gevecht rond het Kurhaus in Scheveningen. Het geweld richtte zich ook tegen de politie en de ME. De politie heeft meer verdachten in beeld. "Verdachten kunnen zich ook zelf melden bij de politie om te voorkomen dat zij opgehaald worden." Het onderzoek is nog steeds "in volle gang". De politie vraagt mensen die slachtoffer zijn geworden om zich te melden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP