Scheveningse ijssalon vernield bij rel: ‘Alles is naar de filistijnen’

Het waren beestachtige taferelen donderdagavond in de kustplaats Scheveningen, waar tientallen jongeren zich hadden verzameld om eerst met elkaar en daarna met de politie op de vuist te gaan. John Duyvestijn, eigenaar van ijssalon Palazzo, weet maar al te goed hoe baldadig het eraan toeging. Het waren onder andere zijn eigendommen die gisteravond door relschoppers richting de handhaving werden gegooid. "Mijn hele voorziening is naar de filistijnen geholpen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Relschoppers trokken verschillende spullen van het terras, waaronder tafels, stoelen en een handgeschilderde ijscokar, en gooiden deze richting de politie. Er werd zelfs geprobeerd een grote ijsco van 70 kilo op te tillen. "Maar dat gaat niet, die kun je alleen kapot gooien", aldus Duyvestijn.

Het volledige terrasmeubilair is gesloopt, vertelt de ondernemer. "Er is emotionele schade. Klanten die komen, hebben er geen vertrouwen meer in dat het hier gezellig is." Volgens hem zal het niemand verbazen als bezoekers voortaan met een grote boog om Scheveningen heen rijden. En dat kan op den duur leiden tot flink omzetverlies.

Grote frustratie onder ondernemers

"De moeite die ondernemers in Scheveningen doen om gasten een leuke stranddag te bezorgen, wordt zo gewoon om zeep geholpen. Dat gaat ook financiële gevolgen hebben", benadrukt Duyvestijn. De beschadigde ijsco alleen al kostte zo’n 900 euro. "Wij hebben vroeger hard moeten werken om dit te bereiken, en het wordt ons gewoon door de neus geboord."

"Waar zijn we in Nederland in godsnaam mee bezig?" - John Duyvestijn, eigenaar van ijssalon Palazzo

Ook vanuit de gemeente komt een stevige reactie. Loco-burgemeester Vavier noemt de rellen “vreselijk en totaal respectloos” en spreekt van een zomerdag die voor ondernemers, bewoners en bezoekers “afschuwelijk verziekt” is. De schade wordt nog in kaart gebracht en de politie doet volop onderzoek. Er is veel beeldmateriaal beschikbaar en het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie is direct gestart. De gemeente roept relschoppers op zich te melden voor ze herkend worden.

Opruimen en doorgaan

Voor Duyvestijn is het amper te bevatten dat dit heeft kunnen gebeuren. "Waar zijn we in Nederland in godsnaam mee bezig? Waarom kunnen we dit niet aanpakken? Waarom hebben die paar honderd mensen, die eigenlijk de hele boel verstieren, de macht in handen?"

Toch staat Duyvestijn vrijdag samen met zijn personeel weer in de zaak, vooral om op te ruimen, maar ook om door te gaan. "We moeten de boel weer oppakken en doorgaan, hoe zwaar het ook is. Je vraagt je wel af: wanneer komt de volgende keer?"