Politiebond spreekt van 'krankzinnige nacht' na rellen in Scheveningen

Het was een "krankzinnige nacht" in Scheveningen. Dat stelt voorzitter Nine Kooiman van de Nederlandse Politiebond (NPB) op X. De ME moest donderdagavond in actie komen toen honderden jongeren in de kustplaats met elkaar op de vuist gingen. Groepen jongeren keerden zich ook tegen de politie. "Wat een geweld tegen politiemensen. Hoop dat iedereen veilig en heel thuis is gekomen", schrijft Kooiman.

Volgens een politiewoordvoerster waren dreigementen via sociale media de aanleiding voor de vechtpartij. Er werd met glas en stenen gegooid. Een verslaggever van Omroep West vond het te gevaarlijk om verslag te doen, en twee tramlijnen moesten op last van de politie een andere route nemen. "Je zal er maar staan en deze waanzin weer in linie moeten zetten. Hulde dat ze er stonden, maar wat een opgave", aldus Kooiman.

Er zijn geen aanhoudingen verricht.

ANP