Honderden jongeren op de vuist in Scheveningen, gooien stenen naar politie

De mobiele eenheid is ingezet in Scheveningen nadat honderden jongeren met elkaar op de vuist gingen in de omgeving van het Kurhaus. De jongeren keerden zich op een gegeven moment tegen de politie en gooiden met glas en stenen.

Volgens een woordvoerster van de politie hadden verschillende groepen eerder via sociale media dreigementen naar elkaar gestuurd, wat uitmondde in de vechtpartij. Of de rust inmiddels is teruggekeerd, is nog onbekend. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Ook over aanhoudingen is nog niets gemeld.

Tram 1 en 9 rijden met vertraging, laat vervoerder HTM weten.

Spoeddebat

Fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag heeft een spoeddebat aangevraagd over de ongeregeldheden. "De daders moeten we snoeihard aanpakken. Oppakken en opsluiten", vindt De Mos. "Ik wil ook gebiedsverboden, huisarresten en een avondklok voor dit tuig. Daders met een asielstatus moeten subiet het land uit. We moeten dit meteen in de kiem smoren, anders zal het op Scheveningen de hele zomer bal zijn."

