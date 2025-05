Nog geen arrestaties na rellen Scheveningen: 'Herstellen openbare orde was belangrijker'

Dat er donderdagavond tijdens de rellen in Scheveningen niemand is opgepakt, kwam volgens de politie doordat het op dat moment belangrijker was om de openbare orde te herstellen. "Gister stond het belang om de rust te herstellen en de veiligheid van burgers te waarborgen voorop, gezien het zware geweld", schrijft de politie van Den Haag vrijdag op X.

Het waren beestachtige taferelen donderdagavond in Scheveningen, waar tientallen jongeren zich hadden verzameld om eerst met elkaar en daarna met de politie op de vuist te gaan. John Duyvestijn, eigenaar van ijssalon Palazzo, weet maar al te goed hoe baldadig het eraan toeging. In de bovenstaande video vertelt hij erover.

Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) laat weten dat de aandacht nu uitgaat naar het opsporen van de relschoppers. "De politie zet alles op alles om hen niet ongestraft weg te laten komen. Heel belangrijk dat de verantwoordelijken worden bestraft, geen ruimte voor dit ontspoorde gedrag!"

Groepen keren zich tegen politie

Enkele honderden jongeren raakten slaags in de omgeving van het Kurhaus en het strand. Volgens de politie hadden verschillende groepen elkaar vooraf bedreigd via sociale media. Toen agenten ingrepen, keerde de menigte zich tegen hen. Ze werden bekogeld met onder meer stenen en glas.

Een agent en een politiepaard raakten bij de ongeregeldheden lichtgewond. Een vermoedelijke relschopper werd naar het ziekenhuis gebracht na een beet van een politiehond. Ook zijn vier politievoertuigen vernield.

Extra maatregelen

De gemeente Den Haag heeft aangekondigd dat er dit weekend extra agenten, handhavers en beveiligers worden ingezet rond het strand.

ANP