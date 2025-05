Komend weekend extra maatregelen in Scheveningen na rellen

De politie is komend weekend "zeer alert" en neemt extra zichtbare en onzichtbare maatregelen op en rond de boulevard van Scheveningen. Daar gingen donderdagavond honderden jongeren met elkaar op de vuist. Later keerden ze zich ook tegen de ME en bekogelden ze agenten met onder meer stenen en glas.

Een agent en een politiepaard raakten bij de ongeregeldheden lichtgewond. Ook zijn vier politievoertuigen vernield. Een relschopper raakte gewond na een beet van een politiehond. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Na middernacht keerde de rust terug. Er is niemand aangehouden.

Camerabeelden gezocht

De politie roept winkeliers op om aangifte te doen als ze hun zaak hebben moeten sluiten of als er vernielingen zijn aangericht. Mensen die camerabeelden hebben waarop duidelijk een verdachte te zien is die een strafbaar feit pleegt, worden gevraagd deze beelden te delen. Er loopt een onderzoek naar de rellen en de toedracht.

ANP