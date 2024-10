Eerder slachtoffer van Donny M. breekt in rechtbank: 'Waarom zocht je geen hulp?'

Een jongen die misbruikt is door Donny M., verdacht van de moord op de 9-jarige Gino, heeft dinsdag een zeer emotioneel betoog gehouden in de rechtbank in Maastricht. Zijn steeds terugkerende vraag was 'waarom?'. "Waarom misbruikte je mij, waarom heb je dit gedaan, waarom schond je mijn vertrouwen, waarom zocht je geen hulp? Ik dacht dat Donny een supergoede vriend van mij was."

De jongeman, die niet met zijn naam in de media wil, heeft enorm veel last van het misbruik, vertelde hij de rechtbank. "Ik voel me ontzettend vies. Al twee jaar zoek ik hulp, maar door de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg heb ik nog steeds geen gesprek met een psycholoog gehad."

Gefilmd

Hij begon zijn betoog met het betuigen van medelijden aan de familie van Gino. De jongen verdween op 1 juni 2022, toen hij aan het voetballen was op een veldje in Kerkrade. Drie dagen na de verdwijning arresteerde de politie M., waarna het lichaam van de jongen op zijn aanwijzing werd gevonden. "Heb je enig idee wat je drie gezinnen tegelijkertijd hebt aangedaan?" Na afloop van zijn spreekrecht, omhelsden de zussen van Gino de jongeman.

M. had het slachtoffer gefilmd terwijl hij buiten kennis was. De beelden zijn later op zijn telefoon teruggevonden, maar werden aanvankelijk niet nader onderzocht en niet goed geregistreerd door de politie. "Het maakt mij enorm boos dat de politie fouten heeft gemaakt", zei het slachtoffer hierover in zijn verklaring.

Dinsdagmiddag zullen de twee zussen van Gino, Kelly en Naomi, gebruikmaken van hun spreekrecht.

ANP