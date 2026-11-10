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Drie tieners (13, 16 en 17) opgepakt voor inbraken in brandweerkazernes

Crime

Vandaag, 14:13

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De politie heeft dinsdagochtend drie jongens van 13, 16 en 17 jaar uit Amsterdam aangehouden op verdenking van inbraken in brandweerkazernes. Bij de inbraken in Amsterdam en Duivendrecht werden onder meer levensreddende apparaten gestolen. De diefstallen hebben grote gevolgen voor de brandweer, omdat de apparatuur nodig is bij noodsituaties.

De drie tieners worden verdacht van betrokkenheid bij inbraken in drie kazernes: brandweerkazerne Willem en kazerne Osdorp in Amsterdam en de kazerne in Duivendrecht. De recherche hield de verdachten dinsdagochtend aan en doorzocht meerdere woningen.

Levensreddende apparatuur gestolen

De politie begon deze zomer een uitgebreid onderzoek na een reeks inbraken in brandweerkazernes. Daarbij verdwenen verschillende goederen en gespecialiseerde apparaten, waaronder knippers en spreiders. Deze worden door de brandweer gebruikt om mensen te bevrijden.

De inbraken hebben volgens de politie veel impact op de brandweerlieden. De kazerne is voor hen een veilige plek waar ze verblijven en slapen. Door de diefstallen beschikken ze bovendien niet meer over bepaalde levensreddende apparatuur.

De brandweer heeft vanwege de inbraken verschillende maatregelen moeten nemen die gevolgen hebben voor de uitruktijd.

Door Redactie Hart van Nederland

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