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Inbraken in brandweerkazernes fors gestegen: teller op 85

Crime

Vandaag, 07:38

Het aantal inbraken in brandweerkazernes is dit jaar fors gestegen. In 2024 werd 17 keer ingebroken en vorig jaar 18 keer. Dit jaar staat de teller nu al op 85, maakte de politie maandagavond bekend bij Opsporing Verzocht.

Bij de inbraken wordt onder meer zwaar redgereedschap gestolen, zoals knipscharen en hydraulische pompen. Brandweerlieden gebruiken die bijvoorbeeld om mensen na een ongeluk uit voertuigen te bevrijden. Uit een rondvraag blijkt dat 21 van de 25 veiligheidsregio's dit jaar te maken hebben gehad met minstens één inbraak of poging daartoe.

In de bovenstaande video legt veiligheidsexpert Sander Schaepman uit waarom dit type gereedschap zo geliefd is bij criminelen.

Hulpverlening nauwelijks in gevaar gekomen

De hulpverlening is door de inbraken niet of nauwelijks in gevaar gekomen, melden de veiligheidsregio's. Wel moesten werkprocessen soms tijdelijk worden aangepast. Zo werd een extra eenheid of kazerne opgeroepen als gestolen materiaal niet beschikbaar was.

Landelijk onderzoek naar inbraken

De politie doet landelijk onderzoek naar de inbraken. Hoe groot de totale schade is, is niet bekend. Een knipschaar kan duizenden euro's kosten.

Volgens veiligheidsregio Noord-Holland-Noord gaat de impact verder dan alleen de financiële schade. "Een brandweerkazerne is de plek van waaruit zij klaarstaan om anderen te helpen. Dat mensen juist op zo'n plek inbreken en spullen meenemen of schade veroorzaken, vinden we een laffe daad."

Door ANP

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