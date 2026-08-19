Inbraak brandweerkazerne Spaarndam: bloed leidt naar verdachte

Een bloedspoor bij een brandweerkazerne in Spaarndam heeft de politie maanden later naar een verdachte geleid. Een 21-jarige Haarlemmer is dinsdag aangehouden voor een inbraakpoging in maart. Het staat niet op zichzelf: dit jaar waren er al zestig inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes. In de nacht van dinsdag op woensdag was het opnieuw raak in Sassenheim.

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De poging in Spaarndam vond plaats bij de kazerne aan de Ringweg. De politie kreeg 's nachts een melding dat iemand op de roldeur sloeg. Het alarm ging af, waarna de dader vluchtte. Er werd niets meegenomen, maar wel een raam vernield.

Bloed levert DNA-match op

Bij de kazerne werd bloed gevonden. Onderzoek naar het DNA leverde volgens de politie een match op met de 21-jarige man uit Haarlem. De politie onderzoekt of hij mogelijk bij meer inbraken betrokken is geweest.

Brandweerkazernes zijn dit jaar opvallend vaak het doelwit. De politie telt tot nu toe zestig inbraken en pogingen. In heel 2024 waren dat er zeventien en in 2025 achttien.

Volgens de politie zijn inbrekers vooral uit op hydraulisch brandweergereedschap, zoals scharen, spreiders en rammen. Dat materiaal wordt vervolgens gebruikt bij "professionele inbraken op onder andere juweliers en elektronicawinkels", zegt Jos van der Stap van de politie.

In de onderstaande video legt veiligheidsexpert Sander Schaepman uit waarom dit type gereedschap zo geliefd is bij criminelen.

1:49 Brandweerkazernes massaal doelwit van inbrekers: reddingsgereedschap verdwenen

Opnieuw poging bij brandweer

Ook in Sassenheim probeerden inbrekers in de nacht van dinsdag op woensdag een brandweerkazerne binnen te komen. Twee jongens zouden op een fatbike zonder buit zijn gevlucht nadat iemand hen had opgemerkt.

De brandweer maakt zich grote zorgen over de inbraken. "De brandweer heeft deze gereedschappen nodig bij het redden van mensen waarbij elke seconde telt", zegt commandant Harm Balk van Brandweer Kennemerland.

De foto bovenaan het artikel is niet van de inbraakpoging in Spaarndam, maar van een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Maassluis 12 augustus. Foto: MediaTV.