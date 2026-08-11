Criminelen slaan weer toe bij brandweerkazerne en stelen hydraulische spreider

De inbraakgolf bij brandweerkazernes blijft onverminderd doorgaan. In de nacht van maandag op dinsdag was het opnieuw raak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Criminelen wisten een hydraulische spreider uit een brandweerwagen te stelen. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Agenten waren tijdens hun surveillance ongeveer anderhalf uur voor de ontdekking nog langs de kazerne gereden. Op dat moment was er volgens de politie niets aan de hand. Toen ze anderhalf uur later opnieuw langskwamen, zagen ze dat een ruit kapot was.

Brandweerkazernes zijn de afgelopen tijd een doelwit geworden van criminelen. Zij stelen levensreddend gereedschap dat de hulpdiensten gebruiken om bijvoorbeeld beknelde mensen uit auto's te knippen na een ongeluk. De dieven gebruiken het gereedschap voor duistere zaken.

In de onderstaande video legt veiligheidsexpert Sander Schaepman uit waarom dit type gereedschap zo geliefd is bij criminelen.

1:49 Brandweerkazernes massaal doelwit van inbrekers: reddingsgereedschap verdwenen

Onderzoek bij daglicht

De forensische opsporing gaat bij daglicht onderzoek doen bij de brandweerkazerne. Daarbij wordt gezocht naar sporen die meer duidelijkheid kunnen geven over de inbraak en de diefstal.