Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Inbraak brandweerkazerne in Vaassen, criminelen azen op professioneel gereedschap

Crime

1 apr 2026, 11:36 - Update: 1 apr 2026, 12:50

Link gekopieerd

In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Vaassen. Er is een groot gat in het hek gemaakt en een ruit ingeslagen. Uit een blusvoertuig zijn meerdere stuks reddingsgereedschap gestolen. De forensische opsporing is ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht van de inbraak.

Het is niet de eerste keer dat criminelen het gemunt hebben op een brandweerkazerne. Meerdere media melden dat er een zorgwekkende golf van diefstallen is bij kazernes. Daarbij verdwijnen onder andere hydraulische scharen en ander professioneel gereedschap.

Criminelen lijken het vooral gemunt te hebben op vuurwerk. Volgens explosievenexpert Ad van Riel wordt het materiaal heel gericht meegenomen. Waarom dat zo is, vertelt Ad in onderstaande video:

1:20

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.