Inbraak brandweerkazerne in Vaassen, criminelen azen op professioneel gereedschap

In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Vaassen. Er is een groot gat in het hek gemaakt en een ruit ingeslagen. Uit een blusvoertuig zijn meerdere stuks reddingsgereedschap gestolen. De forensische opsporing is ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht van de inbraak.

Het is niet de eerste keer dat criminelen het gemunt hebben op een brandweerkazerne. Meerdere media melden dat er een zorgwekkende golf van diefstallen is bij kazernes. Daarbij verdwijnen onder andere hydraulische scharen en ander professioneel gereedschap.

Criminelen lijken het vooral gemunt te hebben op vuurwerk. Volgens explosievenexpert Ad van Riel wordt het materiaal heel gericht meegenomen. Waarom dat zo is, vertelt Ad in onderstaande video: