Waarom brandweerkazernes nu mikpunt zijn van criminelen

Een zorgwekkende golf van diefstallen treft brandweerkazernes in heel Nederland, dat melden meerdere media. Daarbij verdwijnen onder andere supersterke hydraulische scharen en ander professioneel gereedschap. Maar de criminelen lijken het ook vooral gemunt te hebben op nog iets heel anders.

Explosievenexpert Ad van Riel ziet dat vooral in beslag genomen vuurwerk gewild is. "Wat we veel zien, is dat in beslag genomen vuurwerk dat tijdelijk wordt opgeslagen bij brandweerkazernes, wordt gestolen." Volgens Van Riel wordt het materiaal heel gericht meegenomen.

