Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Waarom brandweerkazernes nu mikpunt zijn van criminelen

Crime

Vandaag, 16:45

Link gekopieerd

Een zorgwekkende golf van diefstallen treft brandweerkazernes in heel Nederland, dat melden meerdere media. Daarbij verdwijnen onder andere supersterke hydraulische scharen en ander professioneel gereedschap. Maar de criminelen lijken het ook vooral gemunt te hebben op nog iets heel anders.

Explosievenexpert Ad van Riel ziet dat vooral in beslag genomen vuurwerk gewild is. "Wat we veel zien, is dat in beslag genomen vuurwerk dat tijdelijk wordt opgeslagen bij brandweerkazernes, wordt gestolen." Volgens Van Riel wordt het materiaal heel gericht meegenomen.

Waarom dat zo is, vertelt hij in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Inbraak bij brandweerkazerne Mechelen: belangrijk redgereedschap gestolen
Inbraak bij brandweerkazerne Mechelen: belangrijk redgereedschap gestolen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.