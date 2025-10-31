Terug

Inbraak bij brandweerkazerne Mechelen: belangrijk redgereedschap gestolen

Crime

Vandaag, 14:39

In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken bij de brandweerkazerne in het Limburgse Mechelen. Daarbij zijn meerdere belangrijke materialen gestolen, waardoor de brandweer tijdelijk minder kan betekenen voor de inwoners.

De inbraak vond rond 03.00 uur plaats bij de kazerne aan de Spetsesweide. De daders wisten via een ingeslagen ruit in de roldeur binnen te komen. Onder andere redgereedschap is buitgemaakt, cruciale uitrusting waarmee slachtoffers uit voertuigen of benarde situaties bevrijd kunnen worden.

"Normaal delen wij hier berichten over wat de brandweer voor de maatschappij doet. Vandaag helaas een ander bericht", schrijft de brandweer op Facebook. "Door deze inbraak kunnen wij tijdelijk minder betekenen voor onze inwoners."

Eerdere inbraak

Het is niet de eerste keer dat de brandweerkazerne in Mechelen is getroffen door een inbraak. Eerder sloegen inbrekers ook al toe, maar zij konden toen dankzij een oproep via sociale media worden gepakt. De brandweer roept buurtbewoners nu op om bewakingsbeelden na te kijken. Mensen die iets verdachts hebben gezien, kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844.

