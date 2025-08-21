Grote inbraak bij NEC-stadion: voor 15.000 euro aan shirts gestolen

Bij het Goffertstadion in Nijmegen is afgelopen weekend ingebroken. NEC, de Eredivisieclub die momenteel bovenaan staat in de competitie, meldt dat er voor minstens 15.000 euro aan NEC-merchandise is gestolen. De club doet een dringende oproep aan supporters.

Bij de inbraak is ook een grote hoeveelheid NEC-tenues buitgemaakt, die eigenlijk pas vanaf volgende week dinsdag te koop zouden zijn. Volgens de club zijn deze shirts extra populair vanwege het jubileumseizoen. Door de diefstal zijn de shirts volgende week slechts beperkt verkrijgbaar. "We begrijpen dat dit teleurstellend is voor onze supporters en doen ons uiterste best om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen", schrijft NEC op hun site.

Eerder had de Nijmeegse club ook al pech, toen stortte een deel van de tribune in:

Oproep supporters

De club laat weten nauw samen te werken met de politie om de zaak op te lossen. Ook roept NEC supporters op om alert te zijn bij het zien van nieuwe shirts. "Mocht je nieuwe shirts of andere merchandise aangeboden krijgen, dan is er mogelijk sprake van gestolen goederen", waarschuwt de club. Supporters worden gevraagd in zo'n geval direct de politie te bellen of NEC te mailen.