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Inbraakgolf treft brandweer: dieven azen op levensreddend gereedschap

Crime

Gisteren, 19:47

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Brandweerkazernes in Nederland zijn de afgelopen maanden opvallend vaak doelwit van inbrekers. In zeker twintig dorpen, plaatsen en steden sloegen criminelen toe en gingen zij er veelal vandoor met kostbaar reddingsgereedschap. Donderdag was het opnieuw raak, dit keer bij de brandweerkazerne in Amsterdam-Osdorp. Ook daar werd professioneel reddingsgereedschap meegenomen.

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Vooral hydraulische scharen en spreiders zijn populair bij criminelen. De brandweer gebruikt deze hulpmiddelen om auto's open te knippen als mensen na een ongeluk bekneld zijn geraakt. Criminelen kunnen dit gereedschap gebruiken om bijvoorbeeld sneller ergens binnen te komen.

De buit bestaat daardoor niet alleen uit duur materiaal, maar ook uit gereedschap dat een belangrijke rol speelt bij reddingsacties. In verschillende gevallen kregen brandweerkazernes zelfs meer dan één keer ongewenst bezoek.

Zeker twintig kazernes getroffen

De reeks inbraken beperkt zich niet tot één regio. In zeker twintig dorpen, plaatsen en steden sloegen criminelen de afgelopen maanden toe bij brandweerkazernes. De diefstallen lijken daarmee onderdeel van een bredere inbraakgolf.

In de bovenstaande video legt veiligheidsexpert Sander Schaepman uit waarom dit type gereedschap zo geliefd is bij criminelen.

Door Redactie Hart van Nederland

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