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Inbrekers slaan toe bij drie brandweerkazernes: levensreddend middelen gestolen

Crime

Vandaag, 17:30

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De politie onderzoekt drie inbraken bij brandweerkazernes in Broek in Waterland, Krommenie en Monnickendam. Bij de inbraak in Monnickendam zijn levensreddende hulpmiddelen gestolen. Volgens de NOS is dit jaar al bij 35 brandweerkazernes in Nederland ingebroken of zijn er spullen gestolen.

Het gaat onder meer om een hydraulische spreider en schaar. Daarmee bevrijdt de brandweer slachtoffers die bekneld zitten na een ongeluk of opent zij deuren bij spoedeisende situaties. Volgens de brandweer kunnen criminelen het gereedschap ook gebruiken om in te breken.

Tijdelijk niet inzetbaar

Brandweercommandant Frank Kuntz noemt de diefstallen ernstig. "Als deze spullen verdwijnen, is een hele eenheid tijdelijk niet inzetbaar. Minuten kunnen het verschil maken tussen leven en dood."

De politie onderzoekt de inbraken en roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden.

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Door Redactie Hart van Nederland

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