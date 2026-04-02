Geroofde gouden helm Drents Museum teruggevonden

Crime

2 apr 2026, 10:33 - Update: 2 apr 2026, 14:01

De gouden helm die vorig jaar werd gestolen uit het Drents Museum in Assen, is teruggevonden. Dat melden bronnen donderdag aan RTL Nieuws. Ook twee gouden armbanden zijn volgens die bronnen teruggevonden. De helm zou wel lichte schade hebben.

Kunstdetective Arthur Brand zegt ook dat de helm terecht is. Hij heeft dit naar eigen zeggen gehoord via zijn netwerk, maar wil niet zeggen van wie. Brand spreekt van een "fantastisch resultaat". Hij vermoedt dat dit is gelukt via onderhandelingen. Het Openbaar Ministerie en het Drents Museum willen dit nog niet bevestigen.

Brand was zelf niet betrokken bij de vondst. "Wel heb ik sinds vorig jaar samen met de politie druk gezet en uitgelegd waarom de helm moest terugkomen." De kunstdetective zegt dat hij al langer dacht dat de kunstschatten niet waren omgesmolten.

Voormalig forensisch rechercheur John Pel, auteur van Sporen Liegen Niet, geeft een inkijkje in hoe de politie de daders opspoort en waarom deze inbraak allesbehalve professioneel was:

Forensisch expert over kunstroof Drents Museum: 'Deze hele inbraak is amateuristisch'
Roemenië heeft van Nederland vernomen dat gestolen objecten zijn teruggevonden, meldt het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder wil niet zeggen om welke objecten het gaat.

Om 14.00 uur geven het Openbaar Ministerie Noord-Nederland en het Drents Museum een toelichting tijdens een persbijeenkomst. Dan wordt duidelijk om welke objecten het precies gaat.

Roof uit het Drents Museum

De diefstal gebeurde in de nacht van 24 op 25 januari. Toen werden de beroemde gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden gestolen uit het museum aan de Brink. De historische voorwerpen waren in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest.

De rechtbank in Assen behandelt de zaak op 14, 16 en 17 april. Drie verdachten uit Heerhugowaard staan terecht voor de diefstal, een ontploffing en schade aan het museum. Het gaat om Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) en Bernhard Z. (35).

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Rekening kunstroof Drents Museum loopt op tot kwart miljoen euro'
'Hoofdverdachte goudroof Drents Museum kreeg deal aangeboden'
'Verdachten kunstroof Drents Museum vluchtten in knalgele Peugeot 208'
Politie doorzoekt pand in Heerhugowaard in onderzoek naar kunstroof Drents Museum
