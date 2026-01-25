Volg Hart van Nederland
'Rekening kunstroof Drents Museum loopt op tot kwart miljoen euro'

Vandaag, 08:07

De kunstroof in het Drents Museum in Assen heeft het museum zelf ongeveer 250.000 euro aan schade opgeleverd. Dat bedrag zit vooral in herstelwerk na de inbraak: een opgeblazen deur, kapotte vitrines en schade aan vloer, wanden en plafond. Ook de schoonmaakkosten tellen mee. Dat meldt RTV Drenthe.

Daarnaast liep het museum inkomsten mis doordat het na de roof een week dicht moest. Een deel van de schade is betaald door de provincie Drenthe, eigenaar van het gebouw. Niet het hele bedrag was voor de roof; een deel ging ook naar problemen met schimmel en houtworm in het depot.

Bij de inbraak in januari vorig jaar werden de gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden gestolen, samen 5,7 miljoen euro waard. De stukken zijn nog niet teruggevonden. Drie verdachten zitten vast en moeten zich in april verantwoorden.

Door Redactie Hart van Nederland

