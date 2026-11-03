Thijmen (33) over door hem gedode vader in vriezer: 'Gruwelijk gevecht'

"Ik was helemaal radeloos. Ik kan het niet goedpraten. Ik heb verschrikkelijke fouten gemaakt." Met die woorden stond de 33-jarige Thijmen V. uit Heerhugowaard dinsdag voor de rechter in Alkmaar. Hij wordt verdacht van het doden van zijn vader in januari 2021 en het jarenlang verborgen houden van zijn lichaam. De stoffelijke resten van de man werden pas in november 2024 aangetroffen in de woning van de verdachte.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt V. van doodslag. De man verklaart dat hij met zijn vader in een gevecht raakte nadat die een keukenmes naar hem zou hebben gegooid en met een ander mes op hem afkwam. "Daarop ontstaat een gruwelijk gevecht op leven en dood, waarbij het volledig misgaat", vertelde de verdachte aan de rechters.

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Lichaamsdelen in vriezers

V. sloeg zijn vader naar eigen zeggen zeven keer op zijn hoofd met een boeddhabeeldje, waarna ze samen op de grond zouden zijn gevallen en elkaar gingen schoppen. "Na een paar minuten hoorde ik zijn nek breken. Ik raakte in shock", aldus V. Volgens het OM heeft V. het lichaam in 238 delen gehakt en gesneden. Hij verstopte de lichaamsdelen in negentien vuilniszakken die hij ruim 3,5 jaar in twee vriezers en een opbergbox bewaarde. Hij vertelde in de rechtbank dit alles volledig te hebben verdrongen. "Na mijn aanhouding ben ik erover gaan dromen. Ik kreeg nachtmerries en daardoor zijn herinneringen teruggekomen."

Aangevallen met bijl

"Het is verschrikkelijk wat ik heb gedaan", antwoordde V. op de vraag waarom hij de politie niet meteen heeft gebeld. Hij vertelde "meerdere dagen, misschien wel een week" bezig te zijn geweest met het wegmaken van het lichaam. "Ik snap helemaal niet dat ik daaraan begonnen ben."

De vader huurde een kamer in de woning van de verdachte. Hun relatie verslechterde. V. zegt dat zijn vader hem drie keer aanviel met een bijl, waarop hij zijn eigen huis ontvluchtte. V. was bezig met een juridische zaak om zijn vader het huis uit te zetten.

Slachtofferverklaring

Een zoon van het slachtoffer las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Hij ging in op de jaren dat zijn vader vermist werd en dat hij lang hoop hield. "Thijmen heeft me al die tijd voorgelogen", zei de broer van de verdachte. "Ik ben ontzettend geschrokken van waar je toe in staat bent, Thijmen. Ik word gekweld door de beelden van wat er gebeurd is. Je hebt papa vermoord en je bent gewoon door gaan leven. Het is onbegrijpelijk. Ik ga ervan uit dat je een gepaste straf krijgt voor de moord op papa en voor wat je daarna hebt gedaan."