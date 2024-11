'Zoon bewaarde lichaamsresten van vermiste Albert Visser in vrieskist'

De zoon van de vermiste Albert Visser bewaarde jarenlang de lichaamsresten van zijn vader in een vrieskist in hun woning. Dat schrijft de Telegraaf woensdag. Volgens de krant gaat de recherche ervan uit dat Tijmen V. zijn vader vermoordde en de resten van zijn vader bewaarde in het huis waar hij ondertussen al die tijd bleef wonen.

In de video hierboven zijn beelden te zien van de zoekactie naar Albert en waarom het onderzoek pas zo laat gestart is.

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland wil vanwege het lopende onderzoek niet verder reageren op vragen van de krant. Dit voorjaar opende de politie een groot onderzoek, omdat Albert Visser inmiddels al 2,5 jaar vermist was. Na speurwerk van de recherche gingen ze ervan uit dat de man in zijn woning was vermoord en zijn lichaamsresten ergens in de woning of in de tuin verstopt zouden zijn.

Potdichte woning

Op 11 november ging het forensisch team in het huis van Tijmen V. op zoek naar Albert Visser, de oud-eigenaar van het huis. In samenwerking met honden en specialisten met prikstokken, ging het team op zoek naar de man. Het plan was om de tuin op zijn kop te zetten en het lichaam in de grond te gaan zoeken.

Al snel vonden de rechercheurs een grote vrieskist in de potdichte woning met daarin diep ingevroren menselijke resten, melden bronnen rond het onderzoek aan De Telegraaf. De vingers van Visser waren nog intact. De politie bevestigde vorige week donderdag al dat de man kon worden geïdentificeerd door middel van een vingerafdruk.

Complex onderzoek

Een dag later, op 12 november, werd Alberts zoon Tijmen V. opgepakt. Afgelopen vrijdag werd zijn voorlopige hechtenis verlengd. Volgens De Telegraaf moet hij nog gehoord worden en zit hij nog vast.

De twee advocaten die Tijmen V. bijstaan willen in dit stadium nog geen enkel commentaar geven na vragen van De Telegraaf.