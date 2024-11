Lichaamsresten gevonden in zoektocht naar vermiste Albert (67), man (31) aangehouden

In de zoektocht naar de vermiste Albert Visser (67) zijn er dinsdag lichaamsresten gevonden. De resten werden gevonden in de woning in Heerhugowaard waar Albert en zijn 31-jarige zoon woonden voordat hij in 2021 vermist raakte. De politie heeft een 31-jarige man opgepakt.

Volgens een politiewoordvoerster zijn er "sterke aanwijzingen" dat het gaat om menselijke resten. Of het ook om de 67-jarige Visser gaat, wordt onderzocht. Het is onduidelijk of de verdachte een directe familieband met Visser heeft.

Volgens De Telegraaf kocht de zoon van Albert drie jaar geleden het huis van zijn vader, waarna Visser er een kamer huurde. Kort daarna ontstond een hoog oplopende ruzie tussen hen, vooral over geld. Visser verdween spoorloos rond de periode dat de rechtszaak over dit conflict begin 2021 van start ging. Sindsdien werd er niets meer van hem vernomen.

Onderzoek in de woning

Sinds maandag is de politie bezig met een groot onderzoek naar de vermiste man rondom de woning aan de C. van Everdingenlaan in de Nood-Hollandse plaats. Op beelden is te zien hoe er hekken met blauwe schermen worden neergezet rondom de woning. Ook is er een mobiele politie-unit neergezet waaruit het onderzoeksteam kan werken.

Tijdens het onderzoek wordt elk hoekje onderzocht en ook de tuin wordt nauwkeurig doorzocht. Specialisten van Forensische Opsporing, gehuld in grijze pakken, doorzochten met speurhonden en prikstokken de achterzijde van de woning. De politie vermoedt dat de gepensioneerde ingenieur mogelijk in zijn eigen huis om het leven is gebracht, maar definitieve bewijzen ontbreken nog.

Dagboek

Rechercheurs vertellen tegenover De Telegraaf dat het dagboek de mogelijke datum van de dood van Albert bevat. Op 10 januari 2021 maakte hij daarin namelijk voor het laatst een aantekening. Hij hield dagelijks de meterstanden bij, maar stopte abrupt die dag.

De zaak kreeg dit voorjaar opnieuw aandacht toen de recherche een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) opzette. Dit leidde tot de theorie dat Visser mogelijk in zijn woning om het leven kwam, en dat verplaatsen van het lichaam tijdens de strenge coronamaatregelen destijds moeilijk zou zijn geweest.

Verbazing in de buurt

In de buurt heerst verbazing over het feit dat het onderzoek pas nu wordt uitgevoerd. "Albert was een aardige man, maar de laatste jaren raakte hij steeds meer geïsoleerd", vertelt een buurvrouw aan De Telegraaf. "Ik snap niet waarom de politie nu pas gaat zoeken."

In de uitzending van Opsporing Verzocht is dinsdagavond aandacht voor de vermissingszaak. Dat onderwerp gaat gewoon door, zegt de politiewoordvoerster. Ze wijst erop dat de politie nog altijd op zoek is naar informatie over wat er met Visser is gebeurd.

Telegraaf/ANP