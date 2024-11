Zoekactie in Heerhugowaard naar vermiste Albert: 'Er is een verdachte'

De politie doet sinds maandag onderzoek in en rond een woning in Heerhugowaard. De woning is van Albert Visser, die sinds 2021 vermist is (toen 67 jaar). Misdaadverslaggever Mick van Wely meldt dat er aanwijzingen zijn dat de vermiste man daar begraven zou liggen. "Ik denk dat het ergens in de familie zit."

De politie gaat ervan uit dat Visser door een misdrijf om het leven is gekomen, mede omdat er al jaren niets meer van hem vernomen is. Er is een verdachte in de zaak, die nog niet is aangehouden. "We onderzoeken of deze persoon mogelijk betrokken is bij de vermissing," zegt een woordvoerster van de politie. Visser werd in oktober 2021 als vermist opgegeven.

Misdaadjournalist Mick van Wely is maandag aanwezig in Heerhugowaard om de zoekactie te volgen. Bekijk zijn hele verhaal in de video bovenaan dit artikel.

'Verdachte in de familie'

Misdaadverslaggever Mick van Wely van De Telegraaf vertelt dat de man pas na een halfjaar als vermist is opgegeven. "En pas sinds dit jaar is er een groot onderzoeksteam op de zaak gezet. Dat is best apart dat dat zo laat gebeurt. Er is een verdachte, maar de politie wil niet zeggen wie het is. Maar als je zo kijkt naar de feiten, dan denk ik dat het ergens in de familie zit," vertelt Van Wely.

Onderzoek aan woning

Tot aan zijn vermissing was Visser veel thuis, en dat maakt de woning volgens de politie een belangrijke locatie voor het onderzoek. Ook in Opsporing Verzocht is dinsdagavond aandacht voor de zaak. "We hopen met het onderzoek in en rondom de woning en de aandacht in Opsporing Verzocht meer informatie te krijgen," aldus een woordvoerster van de politie. "Met als einddoel het vinden van Albert Visser."

Hart van Nederland/ANP