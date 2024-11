Bevestigd: lichaamsresten in woning Heerhugowaard zijn van Albert Visser (67)

De politie bevestigt dat de dinsdag gevonden lichaamsresten in de voormalige woning van de vermiste Albert Visser (67) uit Heerhugowaard inderdaad van hem zijn. De identificatie vond plaats door middel van een vingerafdruk, zo meldt de politie donderdagmiddag.

Maandag werd een 31-jarige man gearresteerd in verband met de zaak. Volgens De Telegraaf zou het gaan om de zoon van Visser, met wie hij mogelijk een conflict had, maar de politie heeft dit niet bevestigd.

Eerder deze week hield de politie al een een verdachte aan. Misdaadjournalist Mick van Wely sprak toen tegenover Hart van Nederland over de zaak. Die video zie je bovenaan dit artikel.

Al maanden vermist

Visser werd in oktober 2021 officieel als vermist opgegeven, hoewel hij al sinds 10 januari 2021 werd vermist. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Visser woonde aan de C. van Everdingenlaan in Heerhugowaard.

ANP