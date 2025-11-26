Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dollemansrit door Rotterdam, vluchtende verdachte rijdt meerdere mensen aan

Dollemansrit door Rotterdam, vluchtende verdachte rijdt meerdere mensen aan

Crime

Vandaag, 16:19

Link gekopieerd

Een 37-jarige man uit Rotterdam, die van het politiebureau werd opgehaald door een familielid omdat zijn rijbewijs was ingenomen, besloot maandag toch zelf in een auto te springen. Hij ging er volgens de politie met hoge snelheid vandoor en reed twee mensen aan in zijn vlucht. Een van die mensen zat in een scootmobiel.

De man werd in de nacht van zondag op maandag opgepakt vanwege gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Later op de dag mocht hij het politiebureau weer verlaten en daarom kwam een familielid hem oppikken. Terwijl dit familielid met de politie stond te praten, sprong de man in de auto en reed hij weg.

Deze verdachte bleek wel erg dol op aandacht van de politie, maar welke straf staat hem nu te wachten? In onderstaande video wordt uitgelegd welke straffen we kennen in Nederland:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Meerdere mensen aangereden

Op de kruising tussen de Coolsingel en Doelwater heeft de man een voetganger aangereden, deze persoon raakte gewond maar hoefde niet te worden nagekeken door ambulancepersoneel. Op de Vuurplaat reed de verdachte een man in zijn scootmobiel aan, deze viel om. Dit slachtoffer is wel nagekeken.

Tijdens de dollemansrit heeft de verdachte ook meerdere auto's geraakt. De politie vraagt eigenaren van deze auto's aangifte te doen. En ook zoekt de politie naar personen die opzij hebben moeten springen tijdens de achtervolging. De achtervolging kwam tot einde omdat de verdachte botste tegen een politievoertuig. Hierbij raakten geen agenten gewond. De verdachte is klemgereden en aangehouden.

Door ANP

Lees ook

Chaos na harde knallen bij uitvaart rapper in Rotterdam
Chaos na harde knallen bij uitvaart rapper in Rotterdam
Man bedreigt agenten met samoeraizwaard in Vlaardingen
Man bedreigt agenten met samoeraizwaard in Vlaardingen
Trambestuurder in Rotterdam slaat alarm om mogelijk vuurwapen
Trambestuurder in Rotterdam slaat alarm om mogelijk vuurwapen
Overlast daklozen in Rotterdam piekt: 'We durven niet meer naar buiten'
Overlast daklozen in Rotterdam piekt: 'We durven niet meer naar buiten'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.