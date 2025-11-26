Dollemansrit door Rotterdam, vluchtende verdachte rijdt meerdere mensen aan

Een 37-jarige man uit Rotterdam, die van het politiebureau werd opgehaald door een familielid omdat zijn rijbewijs was ingenomen, besloot maandag toch zelf in een auto te springen. Hij ging er volgens de politie met hoge snelheid vandoor en reed twee mensen aan in zijn vlucht. Een van die mensen zat in een scootmobiel.

De man werd in de nacht van zondag op maandag opgepakt vanwege gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Later op de dag mocht hij het politiebureau weer verlaten en daarom kwam een familielid hem oppikken. Terwijl dit familielid met de politie stond te praten, sprong de man in de auto en reed hij weg.

Meerdere mensen aangereden

Op de kruising tussen de Coolsingel en Doelwater heeft de man een voetganger aangereden, deze persoon raakte gewond maar hoefde niet te worden nagekeken door ambulancepersoneel. Op de Vuurplaat reed de verdachte een man in zijn scootmobiel aan, deze viel om. Dit slachtoffer is wel nagekeken.

Tijdens de dollemansrit heeft de verdachte ook meerdere auto's geraakt. De politie vraagt eigenaren van deze auto's aangifte te doen. En ook zoekt de politie naar personen die opzij hebben moeten springen tijdens de achtervolging. De achtervolging kwam tot einde omdat de verdachte botste tegen een politievoertuig. Hierbij raakten geen agenten gewond. De verdachte is klemgereden en aangehouden.