Man bedreigt agenten met samoeraizwaard in Vlaardingen

Een man heeft dinsdagmiddag in Vlaardingen gedreigd met een samoeraizwaard. Dat gebeurde toen agenten naar zijn woning aan de Boerhaavestraat kwamen. Met een stroomstootwapen is de man uiteindelijk bedwongen.

Agenten rukten uit naar de woning vanwege een zorgmelding 'geen gehoor'. Dit houdt in dat een persoon op een afgesproken tijdstip of na een oproep niet bereikbaar is voor zorgverleners. Toen de politie bij het huis aankwam, kwam de man naar buiten met het samoeraizwaard.

De agenten trokken vervolgens hun vuurwapen, maar er is niet geschoten. De man is uiteindelijk met behulp van een stroomstootwapen aangehouden. Het zwaard is in beslag genomen.