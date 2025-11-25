Twee mensen met mes verwond in Aduard, politie houdt beiden aan

In de nacht van maandag op dinsdag zijn twee personen gewond geraakt bij een steekpartij in het Groningse dorp Aduard. Rond 02.45 uur kreeg de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Albert Harkemaweg.

Agenten troffen daar een man en een vrouw aan die allebei verwondingen hadden opgelopen door een steek- of snijvoorwerp. Beiden zijn behandeld aan hun verwondingen en vervolgens aangehouden. Het is nog niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de man en de vrouw zijn.

Volgens de politie lijkt er een ruzie aan het incident te zijn voorafgegaan. Wat er precies is gebeurd in de woning, wordt nog onderzocht.

Onderzoek

Forensische experts en rechercheurs deden dinsdagochtend sporenonderzoek in en rond het huis. Ook wordt gesproken met buurtbewoners om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht.